Homem é preso com droga e pistola israelense em Santo Antônio de Jesus

Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira, 22, em posse de drogas e uma pistola israelense na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia.

De acordo com as autoridades, guarnições do 14° Batalhão de Polícia Militar (14º BPM) e da CETO realizavam incursões do Loteamento Sales quando avistaram dois indivíduos armados e mochilas nas costas. A dupla tentou fugir, mas um deles foi alcançado pelos agentes.

Com ele, foram apreendidos uma pistola israelense calibre 9mm, um carregador, munições, porções grandes de maconha e cocaína, além de uma balança de precisão, uma balaclava e um chapéu camuflado. Todo o material encontrado foi encaminhado para perícia.

O homem foi autuado em flagrante e apresentado à Delegacia de Polícia de Santo Antônio de Jesus, onde ficará à disposição da Justiça.