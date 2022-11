Homem é preso por estuprar enteada de 12 anos na Bahia

Um homem de 47 anos foi preso nesta terça-feira, 21, sob a suspeita de ter estuprado a enteada, uma garota de 12 anos. O crime foi cometido na cidade de Cruz das Almas, Recôncavo sul da Bahia.

Segundo as informações da Polícia Civil, uma equipe de investigadores da Delegacia Territorial (DT) de Cruz das Almas tomou conhecimento do crime após ter acesso ao aplicativo de mensagens da vítima, onde encontraram vídeos da garota nua. “Imediatamente iniciamos a investigação e descobrimos que a menina tinha relações sexuais com o padrasto, que exigia as gravações dos atos libidinosos”, informou o titular da DT de Cruz, delegado Felipe Ghiraldelli.

Durante as apurações, foi descoberto indícios de que a vítima foi aliciada pelo suspeito. “Representamos pela prisão, que foi expedida pela Vara do Juri, das Execuções Criminais e da Infância e da Juventude”, ressaltou o titular de Cruz das Almas.

Após o cumprimento de mandado, o homem pode responder pelos crimes de estupro de vulnerável, por produzir e reproduzir, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornografia, envolvendo criança ou adolescente, e aliciar criança para praticar ato libidinoso.