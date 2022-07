Idosa é resgatada após ser feita refém por traficantes

Um idosa foi resgatada na manhã desta quarta-feira, 13, após ser feita refém por suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia.

De acordo com as autoridades, os indivíduos invadiram a residência da vítima depois de terem tentado fugir de um cerco policial. Eles estavam abrigados em um depósito localizado em um conjunto habitacional do bairro Cajueiro, que servia como esconderijo e ponto de embalagem e distribuição de entorpecentes.

Na ação, os agentes encontraram 1,3 kg de maconha e uma grande quantidade de embalagem para comercialização da droga, que foi encaminhada para o Departamento de Polícia Técnica (DPT-BA), onde será periciado.

O trio suspeito foi apresentado na 1ª Delegacia Territorial (DT) de Santo Antônio de Jesus e encontra-se à disposição da Justiça.