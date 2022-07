Instituto Popular do Recôncavo será inaugurado em Saubara

O município de Saubara, no distrito de Bom Jesus dos Pobres, vai estrear um espaço que contará um pouco da história de uma das áreas mais produtivas e antigas do Brasil, o recôncavo baiano. A sede do Instituto Popular do Recôncavo (IPR) vai inaugurar na quinta-feira, 14, às 10h30.



O local é uma casa do século passado, década de 50, construído por um saveirista. Na oportunidade, também será lançado a Exposição Recôncavo em Movimento, onde estará exposta uma maquete ilustrativa concebida pelo arquiteto Alberto Agnelo Jr.

A maquete faz parte do Recôncavo em Movimento, projeto que consiste em realizar exposições itinerantes e tem o intuito de difundir e promover a valorização e preservação da cultura popular do Recôncavo. Feita pelo arquiteto Alberto Agnelo Jr, também foi instalada na sede, uma maquete que detalha a região contendo culturas como música e dança.

“O nosso intuito é propiciar impacto positivo para o turismo por meio das potencialidades desta região que é ímpar, cheia de peculiaridades e heranças culturais e históricas," disse o presidente do IPR, Luan Peres.

O Recôncavo em Movimento é uma realização do Instituto Popular do Recôncavo, com patrocínio da Bahiagás e do Governo do Estado da Bahia.