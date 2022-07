Município de Cachoeira ganha 3000 m² de ruas pavimentadas

Uma ação para melhorar a qualidade de vida da população de Cachoeira, recôncavo baiano. A gestão municipal realiza obras de pavimentação em diversas ruas da cidade. A prefeita Eliana Gonzaga (Republicanos) tem visitado trechos das obras, como nas ruas do Tanque e Nova Bela Vista, no distrito de Santiago do Iguape.

Com as máquinas prontas para iniciar o serviço, o que se espera é a soma de quase 3.000 m² de pavimentação em piso intertravado.

O secretário de Obras e Meio Ambiento do município, Edmilson Alves Damasceno, disse que a pavimentação da Rua Laranjeira, povoado que fica após Murutuba, vai ser concluída em três semanas.

“Estou acompanhando de perto a pavimentação de diversas ruas do nosso município, garantindo a melhoria da acessibilidade e mobilidade da população. São demandas antigas que a nossa gestão está atendendo”, disse a prefeita.

A obra de pavimentação contempla ainda as ruas Alto do Colbi, do Saco, do Urubu, em São Francisco do Paraguaçu, de Natinho, Quebra-Bunda, da Moça, do cemitério em Capoeiruçú, Opalma e duas ruas no Alto do Tororó. Além disso, serão construídas encostas no Alto do Jenipapeiro, Ato da Rodagem, Matinha, Morumbi e Alto da Levada,

“Nossa cidade está virando um canteiro de obras com benefícios a todas as comunidades. Vamos melhorar as condições de tráfego, sendo mais viável, cômodo e seguro o deslocamento das pessoas, principalmente, entre as comunidades que tem áreas acidentadas e de difícil acesso”, finalizou a prefeita Eliana Gonzaga.