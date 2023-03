Parlamentar denuncia irregularidades em programa social de Santo Amaro

Uma denúncia grave que envolve a Prefeitura de Santo Amaro, Recôncavo Baiano em relação ao programa 'Minha Casa Minha Vida', aponta uma suposta manipulação que estaria sendo feita na lista de contemplados do programa no município.

De acordo com denúncia, vários contemplados teriam sido habilitados pela Caixa, porém a Prefeitura, na gestão de Alessandra Gomes (PSD) estaria realizando uma espécie de "triagem", onde pessoas estariam sendo substituídas, com a alegação que "teriam desistido" do programa. A Denuncia é da vereadora Juliana da Pesca (PSB)

Ao Portal A TARDE, a parlamentar disse que protocolou, no último dia 27 de fevereiro, 2 requerimentos solicitando que a Secretária de Desenvolvimento Social e Habitação, Miriam Nascimento, fornecesse a lista completa com os nomes dos contemplados para o programa, que fica no conjunto habitacional Vida Nova Sacramento e Vida Nova Santo Amaro.

"Os colegas vereadores da situação votaram contra o pedido. Existem pessoas que tinham casa própria e estava sendo beneficiadas. Sendo assim, solicitei a listagem, já que os nomes dos beneficiários não constavam em nenhum site oficial do governo nem no Diário Oficial do Município.

Moradores do município se dizem prejudicados com a espera após terem se cadastrado no Programa.

"Meu nome estava na lista na época da gestão anterior quando o terreno era só era matagal. Levei todos os documentos e atualmente o meu nome não se encontra na lista", disse uma moradora que não quis se identificar.

Em fevereiro deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acompanhado do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), na primeira visita ao Nordeste desde que assumiu o cargo pela terceira vez, participou do lançamento do novo programa 'Minha Casa Minha Vida' e da entrega de moradias populares na cidade do Recôncavo Baiano.