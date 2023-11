Pré-candidatura de Luiz Alberto à prefeitura é lançada em Maragojipe | A TARDE

Lideranças políticas do Avante, PCdoB, PSB e PT lançaram a pré-candidatura de Luiz Alberto, a prefeito de Maragogipe, Recôncavo Baiano. A plenária foi realizada na sede da tradicional Filarmônica Terpsícore Popular, com participação de apoiadores. O secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia, Felipe Freitas, também esteve presente na plenária.

Luiz Alberto, que é importante representação política de Maragojipe, foi deputado federal por quatro mandatos, e se colocou à disposição para assumir a candidatura ao executivo municipal. Luiz disse que pretende contribuir com o desenvolvimento econômico, social e cultural do município.

“Coloco meu nome à disposição do partido. Se o meu nome for o que reunir as melhores condições eu estou a disposição. A liderança política será sempre a do governador Jerônimo Rodrigues, que vai acompanhar de perto as eleições no município e em toda a região do Recôncavo”, afirmou Luiz Alberto.