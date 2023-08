Prefeita de Cachoeira diz que mulher assumir UFRB é "marco de gênero"

Primeira mulher a assumir a Reitoria da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), a professora Georgina Gonçalves dos Santos, foi escolhida como primeira na lista tríplice do Conselho Universitário (CONSUNI) da UFRB, em reunião no último dia 18 maio.

Satisfeita com a decisão, a prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (Republicanos), parabenizou Georgina que fica à frente da Reitoria no quadriênio 2023-2027.Gina, como é conhecida, substitui o professor Fábio Josué, que vai ocupar o lugar de vice-reitor da instituição.

O decreto de nomeação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi publicado na última quarta-feira, 2, no Diário Oficial da União (DOU).

Eliana Gonzaga elogiou ainda o presidente Lula pelo ineditismo da escolha.

“O presidente Lula com sua sensibilidade social, de gênero e raça, faz uma nomeação histórica. Estou muito entusiasmada com o fato da professora Gina ser a primeira mulher nomeada como reitora da UFRB. Mais uma vez, nós mulheres, estamos rompendo barreiras na luta pela igualdade de gênero. Viva o empoderamento feminino”, afirmou Eliana.

Georgina Gonçalves tem graduação em Serviço Social pela Universidade Católica do Salvador (1992) e é mestre em Educação pela Universidade Federal da Bahia (2001) e doutora em Sciences de l’Éducation – Université de Paris VIII (2006). Também é professora Associada da UFRB desde 2009, e foi diretora do Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL), entre 2011 e 2015. Também foi vice-reitora da UFRB de 2015 a 2019.

A professora chegou a ser eleita reitora eleita da UFRB em 2019, mas não foi conduzida ao cargo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).