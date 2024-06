Prefeito de SAJ vai pagar R$10 mil por minuto a show de Wesley Safadão | A TARDE

O cantor Wesley Safadão vai receber da Prefeitura de Santo Antônio de Jesus, recôncavo baiano, o valor de R$ 900 mil reais pela apresentação de uma hora e meia no São João do município. Isso significa que a cada minuto no palco o cantor vai receber R$ 10 mil reais da atual gestão do prefeito Genival Deolino (PSDB).

Até o momento, a gestão de Genival Deolino já desembolsou mais de R$ 3 milhões na contratação de artistas para realização dos shows do São João de 2024.



Ano passado o município gastou, também na gestao de Deolino, o total de R$ 8 milhões de reais com as atrações do São João.

