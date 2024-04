Prefeito de São Félix deixa União Brasil e se junta à base de Jerônimo | A TARDE

O prefeito Alex Aleluia, do município de São Félix, deixou o União Brasil e se filiou ao Solidariedade, aproveitando a janela partidária aberta no último dia 7 de março. Com a mudança de legenda, o gestor municipal deixou o grupo de oposição e se juntou à base aliada do governador Jerônimo Rodrigues.

A articulação que viabilizou a mudança de Alex Aleluia foi feita pelos deputados estaduais Vitor Azevedo (PL) e Luciano Araújo (Solidariedade), que compõem a bancada governista na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

"Vamos poder trabalhar ainda mais por São Félix agora no Solidariedade, que é um partido da base do governador. Agradeço muito aos deputados Vitor Azevedo e Luciano Araújo por esse desfecho. Ficamos fortalecidos", declarou o prefeito.

Segundo Azevedo, que integra o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-ministro João Roma (PL), o caminho tomado por Alex Aleluia foi o melhor possível, com a aproximação do governo do estado.

"Ficamos felizes com essa decisão de Alex Aleluia, que agora integra a base do governo do estado e, certamente, poderá trabalhar muito mais por São Félix. O Solidariedade, do meu amigo Luciano Araújo, foi o melhor destino partidário para o prefeito", disse Azevedo.

Luciano Araújo afirmou que a filiação do prefeito de São Félix reflete a confiança no Solidariedade, que busca consolidar seu crescimento como partido tanto na capital quanto no interior do estado.

"Isso é fruto de um trabalho sério, que respeita as pessoas. Nosso partido dá o espaço que cada um merece, em condições de igualdade. Por isso, estaremos anunciando em breve novas filiações", avisou Luciano.

Azevedo e Araújo integram o chamado G8, que é um dos dois blocos informais da Alba, composto por oito deputados de partidos como o PL, Solidariedade, PP, Avante, Podemos e PRD. Os dois, assim como a maioria dos parlamentares do grupo, passaram a apoiar Jerônimo no segundo turno das eleições de 2022.