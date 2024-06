Prefeitura de Cachoeira acusa oposição de tumultar evento histórico | A TARDE

A Prefeitura do Município de Cachoeira, recôncavo baiano, denunciou uma situação causada por opositores à gestão durante os festejos cívicos em homenagem à Data Magna da cidade, 25 de junho, com a Levada dos Paus da Bandeira, no último sábado, 1.

O ato simbolizou a delimitação do território livre de Cachoeira do jugo de Portugal, após a proclamação pela Câmara de Vereadores de Cachoeira do príncipe D. Pedro como regente do Brasil, em 25 de junho de 1822.



De acordo com a Prefeitura local, opositores teriam causado um tumulto durante o cortejo, que saiu da Praça da Aclamação, em frente à Câmara de Vereadores, e seguiram por algumas ruas da cidade, onde os mastros da Independência foram fincados. Os mastros vão permanecer no local até o final das comemorações.

A situação teria sido causada pelo pré-candidato a prefeito Edson Pereira Filho (PP) e pelo o vereador Zé Luiz (PSD), de acordo com a denúncia.

O evento marcou ainda a abertura das celebrações em homenagem ao Dois de Julho no Recôncavo Baiano.

Na ocasião, a prefeita da cidade, Eliana Gonzaga (PT), conduziu os festejos. Ainda de acordo com a denúncia, um grupo político liderado por vereadores de oposição se posicionam de forma inadequada à frente do Marco Histórico (Pau da Bandeira), impedindo o cortejo de avançar, causando tumulto e desordem.

Em nota, a prefeitura de Cachoeira afirmou que “o ato cívico é um momento de celebração e respeito, dedicado à história e à identidade local, e que tais atitudes desrespeitam a tradição da cidade, a memória e o patrimônio cultural de Cachoeira”.

“Reforçamos nosso compromisso com a ordem, o respeito e a valorização de nossas tradições e convocamos todos os cidadãos e entidades a manterem uma postura de civilidade e respeito em todas as manifestações públicas. Atitudes como as observadas não serão toleradas”.

