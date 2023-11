Prefeitura de Santo Amaro pode gastar até R$ 3 milhões em iluminação | A TARDE

A Prefeita do Município de Santo Amaro, Recôncavo Baiano, abriu licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, que tem como objetivo o Registro de Preço para possível contratação de empresa especializada em materiais elétricos e componentes de alta e baixa tensão, para atender as necessidades da gestão municipal.

Sendo assim, a Prefeitura homologou o presente pregão em favor da empresa Palmas Luz Distribuidora de Materiais Elétricos LTDA, empresa situada em Feira de Santana, vencedora do pregão, referente aos LOTE I com o valor global de R$ 512.480,00 (quinhentos e doze mil, quatrocentos e oitenta reais); LOTE II com o valor global de R$ 1.818.580 (um milhão, oitocentos e dezoito mil, quinhentos e oitenta reais); LOTE III com o valor global de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

Em outra licitação, também na modalidade Pregão Presencial, tem como objetivo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços relacionados à execução do Projeto de Iluminação Natalina do município.



Sendo assim, a Prefeitura homologou o presente certame à empresa Sativa Engenharia LTDA, vencedora do pregão, com o valor global de R$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais).

Os valores somados ultrapassam os R$ 3 milhões de reais, que podem ser gastos com serviços de iluminação na gestão da prefeita Alessandra Gomes (PSD).

Procurada pela reportagem, a Prefeitura não respondeu aos questionamentos.