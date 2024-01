Produtores rurais de Cachoeira vão poder quitar dividas com banco | A TARDE

Verificar o enquadramento na lei que garante direitos dos agricultores e produtores rurais. Essa é a ação, que vai ser realizada pelo Banco do Nordeste, em parceria com a Prefeitura de Cachoeira, por intermédio da Secretaria de Agricultura, nos próximos dias 08 e 22 de janeiro.

O evento vai ser realizado no Sindicato de Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira.

De acordo com a gestão municipal, as categorias vão poder conquistar até 90% de bônus para quitar dívidas com o Banco do Nordeste.

“Todos os benefícios garantidos pela lei permitem que os agricultores familiares e os produtores rurais possam investir em atividades produtivas. Dando melhores condições de trabalho e qualidade de vida”, garantiu a prefeita do município, Eliana Gonzaga (Republicanos).