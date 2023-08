UFRB oferece treinamento de Habilidades Sociais para crianças

Uma oportunidade para os pais, que vai beneficiar crianças entre 7 a 12 anos. É o Treinamento de Habilidades Sociais para Crianças, que está com inscrições abertas, e faz parte do Serviço de Psicologia da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB).

Vão ser oito encontros, com duração de duas horas, às segundas-feiras, a partir do próximo dia 21 de agosto. As inscrições começaram na última segunda-feira, 14, e vai até o próximo dia 17 de agosto, das 8h às 11h e das 14h às 17h.

São exemplos de habilidades sociais: expressar incômodo ou desagrado, expressar desejos e necessidades, pedir desculpas, dizer não, lidar com críticas. As habilidades sociais são importantes para o desenvolvimento da autoestima e autoconfiança da criança e favorecem a construção de saudáveis vínculos.

Para mais informações, quem tiver interessado, o telefone é (75) 3631-1196.