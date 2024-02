Adélia Pinheiro participa de evento com simpatizantes em Ilhéus | A TARDE

A secretária da Educação, Adélia Pinheiro, participou junto a simpatizantes de sua pré-candidatura em Ilhéus de um evento entre amigos no clube da Apcef na zona sul da cidade, no domingo, 18. O ato contou com a presença de várias autoridades estaduais, federais e municipais em apoio ao nome da secretária para a disputa pela Prefeitura nas eleições deste ano.

Professora e Doutora, Adélia Pinheiro é concursada da Universidade Estadual Santa Cruz (UESC), onde foi reitora por duas gestões consecutivas. Na sua vida acadêmica, é graduada em medicina pela Universidade Federal da Bahia (UFBA); mestre em Saúde Coletiva também pela UFBA e Doutora em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (USP).

Adélia tem passagens na Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado (Secti) no governo de Rui Costa, titular da pasta na Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), cargo que ocupou desde fevereiro de 2022 até o final do governo Rui. Com a vitória de Jerônimo Rodrigues (PT), seu nome foi mantido para assumir a Secretaria Estadual de Educação (SEC), cargo que Adélia ocupa até então.

Adélia à frente da SEC tem como função a formulação de políticas para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio regular e o indígena. Em articulação com os sistemas de ensino e participação social, também planeja, orienta e coordena a implementação dessas políticas por meio da cooperação didático-pedagógica, tecnológica, técnica e financeira. (Dados colhidos no Portal do Bahia Notícias)

Adélia Pinheiro, caso seja confirmada para a disputa e vença as eleições, pode ser a primeira mulher a governar a cidade de Ilhéus desde seus quase 500 anos de fundação.