Adolescente confessa morte de empresário a marretadas na BA

Um adolescente de 17 anos confessou a morte do empresário Israel Quirino dos Santos, atingido com golpes de marreta, no sábado, 12. Na companhia de um advogado, o jovem se apresentou na Delegacia Territorial (DT) de Eunápolis, na manhã desta segunda-feira,14.

De acordo com o coordenador da 23ª (Coorpin/Eunápolis), delegado Moisés Damasceno, o crime ocorreu durante uma discussão na casa da vítima.

“Ele é ex-funcionário da vítima e informou que foi ao local cobrar um valor que o empresário lhe devia, quando usou uma marreta que encontrou no imóvel”, detalhou.

Identificado pelos investigadores, após análise de imagens transmitidas pela vítima via chamada de vídeo com a esposa, o adolescente admitiu o ato. Diversas diligências foram realizadas para localizá-lo.

O inquérito policial vai ser concluído e remetido ao Ministério Público Estadual para embasar a representação pelo ato infracional, perante a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Eunápolis.