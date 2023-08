Adolescente de 15 anos morre afogado após atravessar represa por jaca

Um adolescente de 15 anos morreu afogado após tentar atravessar a represa de uma fazenda em Itabuna, no sul da Bahia. O caso aconteceu no último domingo, 20.

O jovem estava com dois amigos. Eles foram até o local para tomar um banho. Por volta das 13 horas, Breno Gomes decidiu atravessar para o outro lado da represa para pegar uma jaca.

No meio do trajeto, gritou para o amigo que estava fadiga e não teria como voltar. O amigo ainda tentou socorrer Breno, sem sucesso. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontraram o corpo do adolescente nesta segunda-feira, 21.