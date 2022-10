Adolescente é morto a tiros após ter casa invadida em Caravelas

Um adolescente de 17 anos, identificado como Rafael Madeira da Conceição, foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira, 25, depois de ter sua casa invadida no município de Caravelas, no Sul da Bahia.

Segundo informações do Liberdade News, uma guarnição da Polícia Militar (PMBA) foi acionada por volta 00h30 para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo na rua da Cooperativa.

No local, os agentes constataram o fato e encontraram o adolescente baleado em cima de uma cama. O imóvel foi preservado para a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizou perícia e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Itamaraju.

A namorada da vítima, que também estava na residência, conseguiu fugir e não sofreu ferimentos. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pela Polícia Civil.