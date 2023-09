Agente de trânsito bate carro após dirigir alcoolizado e é preso

Um agente de trânsito foi preso após dirigir alcoolizado e bater o carro em outro veículo na cidade de Itabuna, no sul da Bahia, na terça-feira,19. Segundo a delegada Gildete Vitória Vaz, ele pagou uma fiança de R$ 5 mil e foi liberado.

O momento do acidente foi registrado por uma câmera de segurança. Nas imagens é possível ver que o agente de trânsito perdeu o controle do carro, que vinha em alta velocidade, e bateu em outro veículo que estava estacionado na rua. Ninguém ficou ferido

Segundo a Polícia Civil, o agente não trabalhava no momento do acidente e foi levado para a delegacia porque apresentava sinais de embriaguez. Ainda segundo a delegada, o agente se recusou a fazer o teste do bafômetro e relatou que tentou desviar de um caminhão, que não aparece o vídeo da câmera de segurança.

Apesar de ter sido liberado, o homem vai responder por condução de veículo automotor sob influência de álcool e acidente de trânsito.

Assista:





Agente foi detido com sinais de embrigauez Reprodução