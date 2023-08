Após audiência de custódia, suspeito de matar personal trainer é solto

Dennys Anderson Antunes Santana, homem suspeito de matar a personal trainer Andreia Maria Pinto da Costa, de 42 anos, em Porto Seguro, no sul da Bahia, teve liberdade provisória concedida nesta quinta-feira, 24, após passar por audiência de custódia. As informações são do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

O juiz responsável pelo alvará de soltura, André Marcelo Strogenski, argumentou que a prisão em flagrante "aconteceu três dias após o crime, sem demonstração do flagrante presumido, e não houve provas suficientes para a decretação prisional."

A sentença estabele que Dennys Anderson não pode se ausentar de Porto Seguro por mais de oito dias sem autorização judicial e deve comparecer a todos os atos a que for intimado.

O caso

De acordo com a Polícia Civil, Andreia Maria Costa, de 42 anos, foi assassinada a poucos metros de casa, localizada no bairro Porto Alegre II. Andreia foi morta com golpes de faca e tiros.

A polícia acredita que o crime teria ocorrido na noite de segunda-feira, 21, logo após Andreia descer de um ônibus. A personal tinha saído da academia onde dava aula no Centro da cidade. A principal linha de investigação aponta para feminicídio.

Ainda de acordo com a polícia, não existia registro de ameaças feitos por Andreia na Delegacia da Mulher.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).