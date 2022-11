Baleia jubarte é encontrada morta em praia de Valença

Uma baleia Jubarte foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira, 4, na praia de Guaibim, em Valença, cidade no sul baiano. De acordo com o Projeto Baleia Jubarte, o animal era um macho adulto.

A baleia foi encontrada por banhistas em estado avançado de decomposição. A prefeitura e a Secretaria do Meio Ambiente vão realizar o procedimento de remoção do animal.

De acordo com informações do Projeto Baleia Jubarte, este é o primeiro encalhe que ocorre em novembro na Bahia. O estado liderou o ranking de encalhes de baleias, com 43 aconteceram na Bahia, dos 108 casos registrados em todo o país Brasil.