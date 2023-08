Barco com família vira em rio no sul da Baha e homem desaparece

Um homem está desaparecido após a embarcação onde ele, a mulher e o filho, estavam, virar no Rio Jucuruçu, na cidade de Prado, no extremo sul da Bahia, neste domingo, 20.

Segundo a Capitania dos Portos em Porto Seguro, a unidade recebeu a informação de militares da MB (que participam da Operação Choque de Ordem IV), que na manhã de hoje ocorreu o emborcamento de uma embarcação com três tripulantes, sendo pai, mãe e filho, no Rio Jucuruçu.

Após o barco virar, o homem teria conseguido salvar a esposa e o filho. No entanto, ele havia afundou e desapareceu. AMB iniciou as buscas com uma equipe composta por quatro militares e uma moto aquática.

A Marinha ainda informou que, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia auxilia nas buscas pelo desaparecido, inclusive com a atuação de mergulhadores.