Blogueiro é preso após se passar por dentista em Porto Seguro

Um blogueiro foi preso nesta semana por suspeita de se passar por um dentista, em Porto Seguro, no sul da Bahia. O flagrante ocorreu durante ação conjunta do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) e da Policia Militar (PM-BA).

Informações preliminares apontam que o indivíduo costumava ostentar a atuação como dentista nas redes sociais, usando o registro de outro profissional de outro Estado. Ele foi identificado como Jhonatan de Lima Rodrigues Cardoso.

Após o flagrante, o suspeito foi conduzido à delegacia territorial da cidade e vai responder pelo exercício ilegal da profissão, cuja pena varia de seis meses a dois anos.

De acordo com o presidente do CRO-BA, Marcel Arriaga, a classe odontológica aguarda a aprovação do projeto de Lei 3063/08 que agrava a pena de reclusão de dois a seis anos e multa, punindo com efetividade aquele que exercer ilegalmente a profissão de cirurgião-dentista.