Bombeiros retiram corpo preso em ferragens após acidente veicular

O corpo de uma mulher foi retirado das ferragens nesta quinta-feira, 21, pelo Corpo de Bombeiros, após acidente no Km 853, na BR-101, em trecho que pertence ao município de Teixeira de Freitas, no sul do estado.

De acordo com os Bombeiros, depois do resgate, o corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), para que seja realizada a identificação e os demais procedimentos legais.

Para conseguirem ter acesso à vítima e realizar a retirada do corpo, as equipes contaram com a utilização do conjunto de desencarcerador e um caminhão guincho. Assim, eles levantaram o veículo acidentado e puderam cortar as ferragens para a remoção da vítima.

O médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou que a moça veio a óbito. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também estavam no local da ocorrência.