Caminhão carregado com inseticidas pega fogo após tombar na BR-101

Um caminhão carregado com inseticidas pegou fogo depois de tombar na madrugada desta quinta-feira, 14, na BR-101, em trecho do município de Gandu, no Sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão tombou por volta das 2h30 e pegou fogo entre os Km 370 e 380 da rodovia. Por conta da carga inflamável - inseticidas em aerossol - as chamas se alastraram rapidamente.

O motorista do veículo e o auxiliar foram socorridos e encaminhados para o Hospital Municipal de Gandu. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Por causa do fogo, que foi muito intenso e ainda não havia sido extinto totalmente, a pista seguiu interditada na manhã desta quinta-feira.