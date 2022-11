Caminhão com quase 400 mil maços de cigarros é apreendido na BR-116

Um caminhão carregado com 359 mil maços de cigarros foi apreendido após sair do posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-116, em Jequié, sem fazer os trâmites administrativos relativos ao pagamento de tributos. O caso aconteceu na noite de sábado, 19.

Segundo a PRF, a ocorrência começou após agentes do posto fiscal da SEFAZ-BA de Vitória da Conquista informarem que o condutor de um caminhão VW/24.280, emplacado no Rio de Janeiro, havia saído do posto sem efetuar os trâmites.

Em seguida, equipes da PRF e PMBA montaram pontos de bloqueio na rodovia e conseguiram abordar o caminhão na altura do quilômetro 672 da rodovia. Ao vistoriar o compartimento de carga, encontraram as carteiras de cigarros em 718 caixas.

De acordo com a PRF, o motorista informou que a documentação da carga estava legal e por isso recebeu autorização do seu advogado para continuar a viagem.

O caminhão e a carga foram recolhidos ao pátio da PRF e estão à disposição da Secretaria de Fazenda Estadual (SEFAZ/BA) para os procedimentos administrativos e apuração das irregularidades e inconsistências tributárias, o que incluí pagamento do imposto sonegado e multas.