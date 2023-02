Cantor Kevi Jonny é ameaçado durante show em Itacaré

Na madrugada desta segunda-feira, 20, o cantor Kevi Jonny interrompeu um show na cidade de Itacaré, no sul da Bahia, depois de ser ameaçado de morte por um folião.

Imagens feitas por pessoas que estavam no evento mostram o momento em que o cantor advertiu o folião.

"Pega visão meu parceiro, qual foi? Vai ficar nessa aí? É para curtir, beijar na boca. Irmão, você está com a mulher aí, fica com ela de boa", disse. Em seguida, Kevi Jonny chamou policiais militares.

"Você está me ameaçando é mano? Polícia Militar, o cara de vermelho está me ameaçando de morte, o de boné. Não se saia, fica aí que você vai se f**** agora", afirmou o cantor no palco.

O folião foi retirado do local pelos policiais e o show do artista continuou.