Carcaça de baleia é encontrada com mordidas de tubarão na Bahia

A carcaça de uma baleia jubarte com marcas de mordidas de tubarão foi encontrada no sul da Bahia, neste domingo, 24. O corpo do animal foi achado na praia de Lençóis, localizada no município de Una. Segundo o veterinário e coordenador de pesquisa do Projeto Baleia Jubarte, Milton Marcondes, a baleia deve ter encalhado e virado comida de tubarão logo após isso.

"A carcaça estava em decomposição, então ela provavelmente encalhou por algum fator e morreu, e aí depois o tubarão se aproveitou da carcaça, o que é algo comum de acontecer", explicou ele ao G1 Bahia.

Ainda de acordo com o veterinário, no momento não é possível ter uma certeza sobre qual foi a espécie exata do tubarão que se alimentou da carcaça. Apesar disso, a probabilidade é que tenha sido um tubarão-tigre, um dos mais comuns na região nordeste do país.

Neste ano foram contabilizados 90 encalhes de baleias no Brasil, sendo 30 deles em território baiano. Já em 2022, o número total de encalhes ao longo do ano no país foi de 108. Estes números são considerados normais e devem diminuir a partir de outubro, que é quando a temporada de reprodução das baleias vai chegando ao final.