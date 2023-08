Carteiro é morto durante entrega no sul da Bahia

O carteiro Marcos Silva de Jesus, de 44 anos, foi morto no momento que realizava entregadas, na cidade de Itamaraju, no sul da Bahia. De acordo com as primeiras informações, dois homens armados abordaram o profissional e efetuaram diversos disparos contra ele.

A vítima chegou a ser levada para uma unidade de saúde de pronto atendimento do município, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, os correios diz estar colaborando com as investigações da polícia. "Os Correios se solidarizam com os familiares de Marcos Silva de Jesus neste momento difícil. A empresa está colaborando com as investigações e as primeiras informações indicam que não há qualquer relação entre o crime e a atividade profissional de Marcos. Por se tratar de uma investigação, mais detalhes somente podem ser fornecidos pelas autoridades responsáveis pela investigação. A estatal está disponibilizando apoio social e psicológico à família do empregado, que estava há 15 anos na empresa.

Informações preliminares sinalizam que os disparos de arma de fogo atingiram a cabeça e outros locais do corpo do servidor público da Agência dos Correios da localidade. A Polícia Civil investiga o caso, mas ainda não há indícios de autoria.