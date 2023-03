Com mandado de prisão em aberto, acusado de estupro é preso em Ilhéus

Um homem procurado pela Justiça pelo crime de estupro foi preso na quarta-feira, 8, em Ilhéus. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o flagrante foi registrado durante abordagem na BR-415.

A ação ocorreu após os agentes conferirem a documentação do suspeito que estava em um veículo com uma acompanhante no local. Ainda segundo a PRF, por meio de uma pesquisa nos sistemas, os policiais constataram que o condutor, um homem de 48 anos, tinha em seu desfavor um mandado de prisão em aberto.

O acusado alegou aos policiais que não sabia da acusação e nem do mandado de prisão. O homem, que reside na cidade de Aurelino Leal, no sul da Bahia, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária para a adoção das medidas cabíveis.