Comunidade e visitantes de Itacaré denunciam americano residente

Itacaré, integrada a chamada Costa do Cacau, no litoral sul da Bahia, a cerca de 247 km de Salvador, é conhecida pela tranquilidade e paz que transmite aos visitantes e moradores que lá habitam, mas a presença de um homem americano de prenome Alan tem tirado os dias de sossego no local.



Vários moradores nativos, pequenos empreendedores locais e surfistas alegam que sofrem ataques e injúrias racistas de Alan, que reside no distrito de Taboquinhas, em Itacaré.

Alan foi notificado pela Associação do Surf de Itacaré por causa do seu comportamento agressivo com as pessoas que frequentam as praias e são hostilizados. Várias pessoas da localidade estão se organizando para tomar providências a respeito do homem.



Depois da compra de um terreno, Alan ganhou a fama de polêmico, não frequenta mais a vila de Taboquinhas e colocou à venda um imóvel, além da Fazenda do Sampaio, que ele também tinha adquirido. O homem fez isso para não ter mais contato com a população.

null Reprodução