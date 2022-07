Confirmado primeiro caso da 'varíola dos macacos' no interior da Bahia

A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) confirmou, nesta terça-feira, 26, o primeiro caso de varíola dos macacos no interior da Bahia. O paciente é do município de Ilhéus, sul da Bahia.

Trata-se de uma pessoa que fez uma viagem recente ao continente europeu e, teria voltado ao Brasil, com sintomas da doença. A pessoa está em isolamento no Hospital Regional Costa do Cacau. Até o momento, o estado tem 6 casos confirmados da doença; cinco em Salvador e, agora, um em Ilhéus.

Casos suspeitos

Outros 31 casos suspeitos são investigados, após notificações dos municípios de Barra (01), Ibicaraí (02), Laje (01), Mutuípe (03), Porto Seguro (01), Salvador (15), Santa Cruz Cabrália (01), Santo Antônio de Jesus (03), São Miguel das Matas (01) e Vitória da Conquista (03).

A Monkeypox é uma zoonose viral, do gênero Orthopoxvirus, da família Poxviridae, que se assemelha à varíola humana, erradicada em 1980. A doença cursa com febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, adenomegalia, calafrios e exaustão. A infecção é autolimitada com sintomas que duram de 2 a 4 semanas, podendo ser dividida em dois períodos: invasão, que dura entre 0 e 5 dias, com febre, cefaleia, mialgia, dor das costas e astenia intensa. A erupção cutânea começa entre 1 e 3 dias após o aparecimento da febre e tem características clínicas semelhantes com varicela ou sífilis, com diferença na evolução uniforme das lesões.