Contas rejeitadas podem tirar Neto Guerrieri do páreo em Eunápolis | A TARDE

O ex-prefeito de Eunápolis, Neto Guerrieri (Avante), que lançou pré-candidatura no município no último sábado, 25, trava um grande desafio na cidade em torno da efetivação do seu nome, e corre risco de ficar fora da disputa eleitoral neste ano.

Isso porque, o ex-gestor teve as suas contas rejeitadas na Câmara Municipal de Vereadores da cidade (veja imagem, em 2018, o que pode brecar o lançamento do seu nome até 2026, conforme determina a atual legislação.

A determinação da Câmara seguiu orientação do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), que rejeitou as contas do ex-prefeito, relativas ao exercício de 2015, no processo de número 02093e16.

Para contornar a situação, Guerrieri precisa recorrer à Justiça para a obtenção de uma liminar que anule a decisão da Casa Legislativa e se mostre elegível para a Corte Eleitoral, por meio da Lei da Ficha.



Leia também

>> Pedrão 2024 é cancelado pela Prefeitura de Eunápolis

Mesmo com as incertezas jurídicas, o ex-gestor municipal mantém o seu nome no município do extremo-sul do estado e conta com o apoio do presidente da Câmara de Vereadores, Jorge Maécio, e do vice-prefeito Wanderson Barros.

*Com informações do Políticos do Sul da Bahia

Publicações relacionadas