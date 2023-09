Criança de 3 anos morre ao se afogar em tanque de criação de peixes

Uma criança de três anos, identificada como João Lopes Faro Neres, morreu após se afogar em um tanque de criação de peixes na cidade de Alcobaça, no sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu na quinta-feira, 7, no distrito de Cantagalo. A criança estava em um almoço de família no momento do acidente.



O pai do garoto relatou que João havia sumido por cerca de dois minutos, enquanto os adultos assavam uma carne na churrasqueira. A avó do garoto disse que já encontrou o menino desacordado dentro do taque de criação de peixes, que fica em uma área afastada da casa.

O procedimento de primeiros socorros foi feito pelo pai, que logo retirou ele do local e deu início à massagem cardíaca e respiração boca a boca.

João Lopes foi encaminhada para uma unidade de saúde em Teixeira de Freitas, cidade que fica próxima ao distrito de Cantagalo. Porém, ao chegar no local, a morte da criança foi constatada.