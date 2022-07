Dois jovens são mortos a tiros em Jussari, no sul da Bahia

Dois jovens de 26 anos, identificados como Vinicius Santos Oliveira e Gabriel Ferreira dos Santos, foram mortos a tiros no final da manhã desta quinta-feira, 14, no município de Jussari, no Sul da Bahia.

De acordo com as autoridades, o crime aconteceu na rua Amélia Amado, no bairro Leonel Batista. As vítimas foram surpreendidas e alvejadas por indivíduos armados a bordo de um veículo.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT-BA) esteve no local para realização de perícia e remoção do corpo. A autoria e motivação dos crimes serão investigadas pela Polícia Civil.