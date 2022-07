Dois trabalhadores morrem soterrados após deslizamento de terra na BA

Dois trabalhadores de uma empresa terceirizada da Prefeitura de Porto Seguro, cidade no extremo sul da Bahia, foram soterrados após um deslizamento de terra, na tarde desta quinta-feira, 7, no distrito de Arraial D'Ajuda.

O caso aconteceu por volta das 15h20, na rua Rua Maria Moura, localidade conhecida como Alto do Vilas.

Segundo a Prefeitura de Porto Seguro, os operários identificados como Sandro da Cruz Regis e Lucival de Jesus da Conceição trabalhavam em uma obra de macrodrenagem. Os corpos das vítimas foram retirados pelos bombeiros no início da noite desta quinta.

Ainda segundo a prefeitura, as obras eram executadas pela empresa Ero Construções e Engenharia Ltda., responsável pela segurança de todos os trabalhadores, conforme a legislação vigente.

A prefeitura informou ainda, que monitora a situação e adota todas as providências para reduzir ao máximo as consequências do deslizamento. Segundo o órgão, todas as obras do município seguem rígidos critérios de controle e fiscalização.