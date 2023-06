Dupla morre em confronto com a PM em Porto Seguro

Dois homens morreram, na manhã deste domingo, 4, em Porto Seguro, após confronto com policiais militares. O caso ocorreu no distrito de Agrovila, durante uma ação conjunta da Rondesp Sul e do 8º Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), os policiais patrulhavam na região, após denúncias da presença de traficantes armados, quando encontraram dois homens suspeitos.

A dupla teria atirado na direção das guarnições da Polícia Militar, que revidaram e atingiram os suspeitos. Ambos foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e acabaram falecendo.

Com os suspeitos, foram encontrados uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, um carregador e munições.