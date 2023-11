Empresa de resíduos inaugura Centro de Educação Ambiental | A TARDE

A Central de Valorização de Resíduos Costa do Cacau (CVR), empresa do sul da Bahia credenciada pelo Inema e Ibama para a valorização de resíduos sólidos, completa três anos de implantação, contribuindo para que municípios atendam as determinações do Plano Nacional de Resíduos Sólidos.

A CVR inaugurou, nesta terça-feira, 24, o Centro de Educação Ambiental-CEA. O espaço vai ser destinado à promoção de palestras e apresentações com uma ampla abordagem na educação socioambiental. O local, que conta com um auditório-sala de reuniões, via ser aberto a visitas de escolas, faculdades, empresas e outras instituições.



O secretário executivo do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável Litoral Sul, Luciano Veiga, ressaltou que “a destinação correta de resíduos garante o envolvendo social com a valorização dos catadores e a questão ambiental com a preservação da Mata Atlântica e dos mananciais”. “Esse é um processo que estão envolvendo todos os municípios do consórcio”, afirmou.



APOIO A COLETA SELETIVA



A CVR tem apoiado projetos de coleta seletiva como a Associação de Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis/AACRRI de Itabuna e a Cooperativa dos Catadores de Resíduos Sólidos Recicláveis Consciência Limpa – COOLIMPA de Ilhéus e a Associação dos Catadores Vitória de Itacaré.