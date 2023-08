Encontrado corpo de homem desaparecido após barco virar com família

O corpo do homem que estava desaparecido, após a embarcação em que ele estava com sua mulher e filho virar, foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 21. O caso aconteceu no Rio Jucuruçu, que fica no município de Prado, no sul da Bahia.

Por meio de nota, a Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Seguro, informou que o corpo da vítima foi localizado por volta das 8h. Ele foi identificado como Luann Pablo Lembrace Viera.

As causas, circunstâncias e responsabilidades pelo ocorrido serão determinados em inquérito a ser instaurado pela MB.

Concluído o procedimento e cumpridas as formalidades legais, os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo.