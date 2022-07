Escola de samba carioca desiste de homenagear Irmandade da Boa Morte

A escola de samba Unidos de Padre Miguel não irá mais homenagear a Irmandade da Boa Morte, confraria bissecular baiana localizada em Cachoeira, no carnaval do Rio de Janeiro de 2023. O próprio grupo já havia recusado as homenagens anteriormente.

O anúncio do cancelamento ocorreu nesta segunda-feira, 18. O enredo, intitulado "Avemaria Olorum - A Corte da Boa Morte", chegou a ser divulgado pela escola em um clipe nas redes sociais, no dia 6 de julho. No entanto, segundo a Boa Morte, a agremiação não consultou a irmandade antes do anúncio oficial.

"Não sabemos como nossa história será contada se nada nos foi perguntado, e sem a devida proteção as nossas tradições não há possibilidade de consentirmos. Assim, através da presente carta, registramos o nosso profundo agradecimento à escola de samba Unidos de Padre Miguel pela homenagem, ao tempo em que expressamos as nossas razões e decisão, orientadas pela força espiritual e ancestral que nos mantém, de não aceitação para figurarmos como tema do enredo de escola de samba no carnaval, apesar da grandiosa homenagem, em razão de sermos uma irmandade religiosa", chegou a dizer o grupo, em carta aberta.

De acordo com a Unidos de Padre Miguel, após lançar o enredo, o grupo procurou a prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga de Jesus, que teria se mostrado receptiva com a possibilidade de ver a cidade representada na Marquês de Sapucaí e se colocado à disposição para ajudar a levar a ideia do tema para as representantes da Irmandade.

A escola de samba também disse que entrou em contato com a Irmã Zelita, uma das matriarcas da Irmandade, para acertar a ida de uma comitiva para apresentação do projeto.

"Nosso objetivo principal, era através desta explanação, conseguir a 'benção' das irmãs, visto que, por uma falha na comunicação 'pedido' não veio antes do lançamento", disse a escola de samba.

A Unidos de Padre Miguel afirmou ainda que o enredo não era biográfico ou especificamente sobre a Irmandade, e sim um projeto autoral elaborado pelos carnavalescos Edson Pereira e Wagner Gonçalves, inspirado na bibliografia produzida por pesquisadores como Gustavo Falcon, e em "Irmãs do Cajado" de Sebastião Héber Vieira Costa.

"Reiteramos o nosso intuito e a seriedade do nosso trabalho, e, em respeito à Irmandade e por entendermos que não faria sentido seguir com o projeto sem sua 'benção', a diretoria do Unidos de Padre Miguel optou em cancelar o enredo 'Avemaria Olorum - A Corte da Boa Morte", afirmou a agremiação.

O novo tema dos desfiles deve ser anunciado nas próximas semanas. "E tenham certeza de que nosso projeto seguirá firme, ainda mais grandioso, potente, visceral e que nos orgulhará", disse a escola.

