Ex-prefeito de Itabuna é transferido para UTI em Salvador

O ex-prefeito de Itabuna, Fernando Gomes (PTC), foi transferido, nesta quarta-feira, 20, para a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Aliança, em Salvador. Fernando teve uma crise de tosse e vômito, fato que levou a transferência para uma UTI.

De acordo com o blog Políticos do Sul da Bahia, familiares de Fernando Gomes disseram que os médicos conseguiram, com antibióticos, controlar a bactéria que estava causando a inflamação na perna, mas ainda continua fazendo o tratamento para controlar a inflamação no fígado.

Fernando Gomes, 83 anos, foi internado na semana passada com dores nas pernas e região abdominal. De acordo com os médicos, a inflamação no fígado foi causada por auto-medicação, ou seja, uso sem a orientação médica antes de ser internado. Fernando é portador de Hepatite B, há mais de 20 anos.