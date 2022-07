Ex-prefeito Fernando Gomes é sepultado em Itabuna

Foi sepultado no final da manhã desta terça-feira, 26, o corpo do ex-prefeito de Itabuna, sul da Bahia, Fernando Gomes. A cerimônia foi no Cemitério Campo Santo, em Itabuna.

Familiares e amigos acompanharam com comoção o sepultamento do ex- gestor, que chegou a ficar hospitalizado por 10 dias no Hospital Aliança, em Salvador.

Fernando Gomes foi velado na Sala Principal do Teatro Municipal Candinha Dória. Um cortejo, em carro do Corpo de Bombeiros, saiu pelas ruas de Itabuna, antes de ser velado.

A morte do ex-prefeito, no último domingo, 24, foi causada após uma crise hepática por uso de medicamentos para dores lombares. Sendo assim, Gomes passou por uma cirurgia para combater uma bactéria

O governador da Bahia, Rui Costa, e o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, decretaram luto oficial de três dias.