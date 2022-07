Festival de Morro de São Paulo lança segunda edição

Responsável por movimentar a comunidade e turistas em Cairu com gastronomia, arte e cultura, o Festival Gastronômico e Cultural de Morro de São Paulo teve a programação ampliada em sua segunda edição. O evento será realizado de 15 a 30 de outubro, com show do cantor Silva na abertura.

Segundo a Associação Comercial e Empresarial de Cairu (ACEC), o Festival deve aumentar as vendas do município em cerca de 20% e injetar mais de R$ 30 milhões na economia local. No ano passado, o evento contou com a presença do Chef Henrique Fogaça e sua família, entre outros jornalistas e influencers e formadores de opinião.

“Além de um roteiro gastronômico, o Festival diversificou a programação cultural, incluindo palestras, aulas de culinária e a Mostra de Cinema e Arte para todas as idades”, explica Gabriel Arteman que, juntamente com Silvia Casas, assina a produção do evento.

Mais de 30 restaurantes participam do Festival na edição 2022, cada um com um prato exclusivo, disponível para almoço e jantar, que inclui, obrigatoriamente, um dos mariscos da região.

Outra novidade é que a curadoria dos pratos do roteiro gastronômico será assinada pelo renomado chef baiano Vini Figueira. Durante o evento, também será lançado um gin 100% artesanal, resultado de uma infusão de 21 botânicos, com uma pitada especial de água do mar. A bebida, feita especialmente para esta edição do Festival, é fabricada pela empresa baiana Tanajura Gin.

Shows

Assim como no ano anterior, a abertura do Festival contará com shows na Fortaleza de Morro de São Paulo. Nesta edição, estão previstas duas atrações musicais, com show exclusivo e intimista para apenas 500 pessoas. A primeira será a família musical On Live Bahia. Também está confirmado o show do cantor, compositor e músico multi-instrumentista Silva.

O Festival Gastronômico e Cultural de Morro de SP tem o apoio da Prefeitura Municipal de Cairu. Mais informações do Festival estarão disponíveis no site e redes sociais do evento.