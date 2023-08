Fotos íntimas da sogra de cigana morta na Bahia foram vazadas

O caso da cigana Hyara Flor, assassinada no município de Guaratinga, no último dia 6, teve novo desdobramento nesta segunda-feira, 24. Pouco antes da morte da cigana de 14 anos, que foi vítima de um disparo na cidade do extremo sul da Bahia, fotos íntimas da sogra e do tio dela teriam sido vazadas em uma rede social.

A informação foi revelada pela advogada da família da adolescente, a Janaína Panhossi. O material seria a prova de relacionamento extraconjugal entre a sogra e o tio de Hyara Flor. Existe a hipótese de que ela tenha sido assassinada pelo marido como meio de vingança pela traição na comunidade cigana.

No entanto, a advogada afirmou ao g1 que não é possível comprovar que a traição tenha relação com o episódio. A Polícia Civil já sabe que o suspeito do crime que vitimou a adolescente de 14 anos, é o marido dela, que tem a mesma idade.

Sobre o caso

A jovem cigana foi assassinada na noite do dia 6 de julho. A vítima foi identificada como Hyara Flor Santos Alves.

De acordo com as informações da Polícia Militar, era por volta das 13h30, quando policiais militares da unidade foram informados que deu entrada no hospital municipal de Guaratinga uma adolescente de 14 anos, vítima de disparos de arma de fogo, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

A família informou que o disparo foi acidental, entretanto, funcionários do hospital desconfiaram do fato e acionaram a PM. No local, a guarnição foi informada por populares que o esposo da vítima, acompanhado do pai e de outro homem fugiram por uma estrada que dá acesso à cidade de Itamaraju, e ao estado de Minas Gerais.

Após o crime, o pai da jovem teria pedido R$300 mil pela cabeça do suposto suspeito, no entanto, o próprio postou um vídeo nas redes sociais, negando toda a especulação.