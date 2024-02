Governado autoriza construção de rodoviária em Teixeira de Freitas | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues assinou a ordem de serviço que marca o início da construção do novo Terminal Rodoviário no município, nesta segunda-feira , 12.

O local da nova rodoviária fica às margens da BR 101, com uma área total de 11,5 mil metros quadrados. A obra será conduzida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder).

O governador pontuou que a escolha do local para a construção do novo equipamento contou com a participação da administração do município e destacou as fases da obra.

"A empresa já fez terraplanagem, já está aqui montando o canteiro de obras e já tapumou a área. É uma obra de aproximadamente R$9 milhões, que tem a parte de investimento que é da obra física da rodoviária, com o acréscimo de R$1,1 milhão para a realização de serviços de drenagem, muito importantes para evitar que uma chuva, como a que caiu nos últimos dias, possa criar qualquer transtorno. É uma prioridade nossa para garantir a segurança do acesso, já que a estrutura fica à margem de uma BR”.