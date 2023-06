Homem é preso com carro de motorista morto em Teixeira de Freitas

Um homem foi preso com o carro de um motorista encontrado morto nesta sexta-feira, 2, em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. A vítima, identificada como Roberto Charles Martins da Rocha, de 51 anos, estava desaparecida desde a última quarta-feira, 31.

Conforme a Polícia Civil, as investigações, que começaram após o desaparecimento da vítima, resultaram na recuperação do carro. O veículo estava escondido em uma garagem no bairro Castelinho, em Teixeira de Freitas.

Ainda de acordo com a polícia, o corpo de Roberto apresentava marcas de disparos de arma de fogo. A Polícia Civil investiga o crime como latrocínio.