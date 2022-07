Idosa de 71 anos é encontrada morta dentro de casa em Cairu

O corpo de uma idosa, identificada como Valdina Duarte do Rosário, de 71 anos, foi encontrado em estado de decomposição na manhã desta quinta-feira, 28, no município de Cairu, no Sul da Bahia.

De acordo com as autoridades, agentes da 33ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados após denúncias sobre um forte odor saindo de uma residência localizada na rua do Guarani.

O corpo da vítima foi encontrado em estado avançado de decomposição e apresentava sinais de violência. O imóvel foi isolado para a chegado do Departamento de Polícia Técnica (DPT-BA), que realizou perícia e remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Cairu, que aguarda os laudos da perícia para atestar as causas da morte.