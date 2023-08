Incêndio destrói hotel em Porto Seguro

Um incêndio atingiu um hotel na noite de terça-feira, 15, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar do prejuízo, não houve vítimas.

O acidente aconteceu por volta das 18h30, na Rua dos Hibiscos, no Poty Praia Hotel, na Praia de Taperapuã. Ainda conforme os bombeiros, as chamas causaram danos como rachaduras e desabamento de parte do gesso em algumas áreas internas e no corredor do edifício. As chamas foram controladas por volta das 20h.

Informações iniciais indicam que o incêndio pode ter sido causado por uma falha elétrica em um dos postes próximos ao local. As causas ainda serão apuradas pela perícia.