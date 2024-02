Jerônimo e prefeito de Itabuna fecham um pacote de obras para a cidade | A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), estiveram em uma audiência para discutir os principais projetos em andamento entre o Governo Estadual e Municipal, além de encaminhar um expressivo pacote de obras que impulsionará ainda mais o desenvolvimento do município.

Durante a audiência, que foi realizada na Governadoria do Estado, foram discutidas as necessidades prioritárias do município e as contribuições do governo estadual. O pacote de obras abrange áreas como saneamento, mobilidade urbana e educação. A disposição do governador em apoiar ativamente essas iniciativas demonstra a força política e a capacidade de articulação do gestor municipal que teve todos os pleitos atendidos.



O prefeito destacou a importância da parceria entre o governo estadual e municipal para impulsionar o desenvolvimento local. “Estamos a cada dia consolidando ainda mais essa aliança política com o Governador Jerônimo Rodrigues, que tem sido um parceiro fundamental neste trabalho de reconstrução da nossa cidade. Nos próximos dias estaremos juntos anunciando muitas novidades para Itabuna”, declarou.

Também estiveram presentes o Deputado Federal Paulo Magalhães, o secretário de Relações Institucionais Luiz Caetano, o Presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER José Trindade, e o Superintendente de Infraestrutura de Transportes – SIT Saulo Pontes.