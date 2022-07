Jovem de 18 anos é morto a tiros enquanto jogava futebol

Um jovem de 18 anos, identificado como Caio Silva Santos, foi morto a tiros no final da tarde desta terça-feira, 26, no município de Alcobaça, no Sul da Bahia.

De acordo com as autoridades, o crime aconteceu na rua Jequitibá, no bairro Paraíso Verde, por volta das 17h. Caio Bracinho, como era conhecido, estava jogando bola em uma quadra de esportes quando foi surpreendido por dois indivíduos armados que atiraram contra ele e fugiram.

A vítima, atingida na cabeça e no braço esquerdo por disparos de armas calibre .380 e .40 , não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Uma equipe da Polícia Militar (PMBA) foi acionada para atender a ocorrência e constatou o óbito. Os agentes isolaram a área para a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT-BA), que realizou perícia no local e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Itamaraju.

A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pela Polícia Civil de Alcobaça, que já instaurou um inquérito.